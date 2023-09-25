Инженеру Боткину продлили арест по делу о гибели людей в ТЦ «Времена года»

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Главному инженеру компании, обслуживающей торговый центр «Времена года», продлили срок домашнего ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий районный суд города Москвы. Он является главным подозреваемым по делу о прорыве трубы с горячей водой, в результате чего погибло несколько человек.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Боткину Е. В. меру пресечения в виде содержания под домашним арестом на срок до 24 декабря, — сообщили агентству в суде.

Фигуранта дела задержали в июле. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Подозреваемый вину не признает.

В Сети есть кадры первых минут после прорыва трубы. на них сотрудницы кафе забираются на столы и стулья, кричат от ужаса, зовут на помощь. Тогда в результате происшествия погибли четыре человека.

Очередной прорыв трубы в этом же торговом центре произошел на прошлой неделе. На опубликованных кадрах было видно, что пол в воде, она льется с потолка. Информация о пострадавших не поступала, посетителей эвакуировали, несколько магазинов затопило.