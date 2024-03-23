Инвалид-колясочник ценой своей жизни спас девушку при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из погибших во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» стал инвалид-колясочник Максим Вербенин, который ценой жизни спас возлюбленную от гибели, сообщает Telegram-канал SHOT. 25-летний молодой человек прикрыл девушку своим телом, когда террористы несколько раз выстрелили ему в грудь.

По словам матери Максима, ее сын не смог эвакуироваться, поскольку выходы не были оборудованы пандусами. Молодой человек упал с коляски прямо на девушку, закрыв тем самым ее от пуль. Из-за полученных ран он скончался на месте. Возлюбленной Максима чудом удалось выжить, сейчас она находится в больнице.

Они застопоролись на лестнице, потому что не было пандусов, эвакуационные выходы были без пандусов. Она (возлюбленная Максима. — NEWS.ru) просто села вниз и увидела, что стреляют. Я, говорит, поворачиваю голову и вижу, что в грудь ему несколько выстрелов. И он упал на нее. <...> Она сказала, что он погиб моментально, — рассказала мать погибшего.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» является кровавой акцией устрашения россиян. По его словам, целью организаторов атаки было массовое убийство мирных граждан. Глава государства сравнил преступление террористов с действиями нацистов.