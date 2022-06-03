«Интерфакс»: в горящем бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» остались люди «Интерфакс»: в здании горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» осталось около 15 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 15 сотрудников могут оставаться в стенах горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Люди, возможно, находятся на верхних этажах здания. Пожару присвоен пятый ранг сложности.

Огонь быстро распространяется по зданию из-за большого количества синтетических материалов в отделке.

По предварительным данным, посетителей в бизнес-центре не было. Из числа персонала здание покинули не все. На верхних этажах могут оставаться заблокированные огнем люди. <...> Не установлено местонахождение 15 человек из числа сотрудников бизнес-центра. Возможно, они остаются внутри, — сказал источник.

На место пожара прибыл замглавы МЧС РФ Илья Денисов, передает ТАСС. Предварительно, площадь возгорания составляет 1000 кв. м. В тушении задействованы 180 человек и 41 единица техники.

На место пожара прибыл заместитель главы МЧС РФ Илья Денисов, он курирует Главное управление пожаротушения ведомства, — говорится в сообщении.

Утром 3 июня в экстренные службы поступил о вызов о возгорании в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». По словам очевидцев, пожар начался на первом этаже. Позднее пламя перекинулось выше и продолжило распространяться.