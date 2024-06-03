Инспектору МЧС дали пять лет тюрьмы по делу о пожаре в хостеле В Москве суд приговорил инспектора МЧС к пяти годам по делу о пожаре в хостеле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нагатинский суд Москвы осудил на пять лет колонии общего режима старшего инспектора отдела надзорной деятельности столичного главного управления МЧС Романа Сабельникова, сообщили в пресс-службе московских судов. Инспектор обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями после пожара в хостеле на юге Москвы, где погибло восемь человек.

Сабельников Роман Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сабельникову Р. В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что осужденный лишается на два года и шесть месяцев права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Сабельников был взят под стражу в зале суда.

Напомним, в результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве, который произошел летом 2022 года, от отравления угарным газом погибли восемь человек. По словам жильцов дома, в котором располагался хостел, пожар был предсказуем, поскольку в учреждении не соблюдались требования пожарной безопасности и царила полная антисанитария. Следствие полагало, что владельцы хостела грубо нарушали технику пожарной безопасности.