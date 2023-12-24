Иностранный гранатомет с боеприпасом нашли на берегу Москвы-реки SHOT: в Подмосковье обнаружили заряженный гранатомет иностранного производства

Telegram-канал SHOT сообщает, что на берегу Москвы-реки в Подмсоковье нашли гранатомет иностранного производства. По данным канала, оружие было заряжено боеприпасом.

Как пишет SHOT, гранатомет нашел житель села Рыболово Раменского городского округа. По данным канала, он же вызвал на место происшествия экстренные службы. По информации журналистов, оружие отправили на экспертизу, специалисты выясняют, кому оно могло принадлежать.

Ранее сообщалось, что в Риге на вечеринке журналистов Русской службы BBC неизвестный бросил учебную гранату. Предположительно, это была учебно-имитационная РГД-5. Мероприятие проходило в местном баре Čē, в нем участвовали также журналисты-эмигранты из других изданий. По имеющимся данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал, взрыв оглушил нескольких гостей вечера.

До полиция Праги задержала на площади имени И. П. Павлова в центре города двух мужчин, один из которых угрожал макетом гранаты. Операция по задержанию прошла 22 декабря в 20:30 по местному времени (22:30 мск) после поступления в правоохранительные органы информации об угрозе. Полиция перекрыла движение на месте инцидента для транспорта и пешеходов. Известно, что виновники ЧП являются иностранцами.