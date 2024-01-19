Иностранцам придется сдавать биометрию в аэропортах Москвы Эксперимент по геномной регистрации иностранцев проведут в аэропортах Москвы

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Эксперимент, в рамках которого иностранцев обяжут пройти геномную регистрацию, пройдет в аэропортах Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Итоги будут подведены к 10 декабря. Соответствующие мероприятия будут проводиться в рамках двухлетнего плана по реализации концепции миграционной политики.

В ходе эксперимента мигрантам также будет необходимо пройти процесс аутентификации с использованием персональных данных, загруженных в единую биометрическую систему. Помимо прочего, будет осуществлена запись голоса иностранцев. Ответственными за проведение эксперимента назначены правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы власти.

Ранее сообщалось, что для мигрантов намерены составить методички, в которых будут прописаны нормы поведения в российском обществе. Такую задачу поставили профильным ведомствам, в том числе Федеральному агентству по делам национальностей. Она должна быть исполнена до 10 декабря. Вместе с тем в правительстве предложили разработать методические рекомендации для вузов по адаптации студентов-иностранцев.