Иномарка протаранила остановившийся на МКАД автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на внутренней стороне 47-го км МКАД, говорится в сообщении столичного дептранса в Telegram-канале. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

На внутренней стороне 47-го км МКАД (в районе развязки с Боровским шоссе) произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль на большой скорости въезжает в остановившуюся на дороге легковушку. В дептрансе уточнили, что движение в районе аварии затруднено.

Ранее было опубликовало видео ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне МКАД. Водитель одной из машин остановился на дороге из-за поломки транспорта. Он чудом избежал гибели, когда в него прилетел сначала один, а потом и второй автомобиль. Мужчина виртуозно увернулся, после чего выбежал на обочину МКАД.

Кроме того, ранее на внутренней стороне МКАД грузовик протаранил иномарку. Он вдавил ее в бетонное ограждение, после чего в поврежденный транспорт врезалась еще одна машина. После происшествия столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии трех полос из пяти.