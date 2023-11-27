Иноагенту Максиму Кацу выписали штраф Районный суд Москвы оштрафовал Максима Каца на 50 тысяч рублей

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Максим Кац

Хорошевский районный суд Москвы назначил блогеру Максиму Кацу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) штраф 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Причиной наказания стало нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 ноября 2023 года Кац М. Е. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иноагета»), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, — указано в сообщении.

Ранее музыканту Ивану Алексееву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известному под псевдонимом Noize MC, выписали штраф 30 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента. По информации ТАСС, причиной наказания стали анонсы концертов в соцсети. Эти сообщения попали на глаза сотрудникам Роскомнадзора, которые составили протокол об административном правонарушении. Музыкант вину не признал и в суд не пришел. Представитель Noize MC сказал, что озвученные посты были опубликованы не на личной странице артиста, а в официальной группе творческого коллектива.