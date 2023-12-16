Инициативная группа дала старт пятой президентской кампании Путина В «Зарядье» инициативная группа выдвинет Путина на выборы президента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Инициативная группа избирателей в Москве принимает решение о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. С этого момента официально начинается его предвыборная кампания.

Собрание проходит в концертном зале «Зарядье». Его ранее анонсировал один из участников группы — народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Путин объявил о решении баллотироваться 8 декабря. После церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Кремле Герой ДНР Артем Жога обратился к президенту с просьбой о выдвижении. Путин сказал, что у него были «разные мысли», но пришло время «принимать решение».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в ходе избирательной кампании Путин будет больше ездить по стране и общаться с людьми. По словам представителя Кремля, в этот раз у президента будет более интенсивный и разбросанный по географии график.

По данным СМИ, избирательный штаб Путина будет располагаться в Гостином Дворе, где 14 декабря прошла его пресс-конференция и прямая линия с подведением итогов года. По информации источников РБК, открытие штаба планируется ближе к концу декабря.