Информация об угрозе взрыва Киевского вокзала в Москве оказалась ложной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специалисты, проводившие проверку Киевского вокзала в Москве после сообщения об угрозе взрыва, не выявили наличие взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ, передает ТАСС. Эту информацию предоставили экстренные службы, подчеркнув, что сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.

Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация об угрозе взрыва ложная, — заявил представитель экстренных служб.

Во вторник, 22 августа, столичный парк «Зарядье» закрыли из-за сообщений о неопознанном устройстве. Все работники и гости были эвакуированы из соображений безопасности. Кинологи не обнаружили признаков взрывных устройств, позднее работа парка была возобновлена. Аналогичные меры также принимались в минувшее воскресенье, 20 августа. Вечером в тот же день парк вновь открылся для посетителей.

Ранее 15 августа сотрудники Большого театра в Москве получили анонимное письмо о минировании. Служба безопасности ГАБТ приняла соответствующие меры, на место вызвали кинологов. Масштабная эвакуация не потребовалась, так как сейчас в театре мало сотрудников из-за пассивного сезона. В начале августа кинологи проверяли Останкинскую телебашню, а в июле — здания Минфина и Государственной думы. Все сообщения оказались ложными, бомб обнаружено не было.