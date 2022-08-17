Инфекционист рассказал, когда заболеваемость COVID в Москве достигнет пика Инфекционист Малышев: заболеваемость COVID-19 в Москве достигнет пика в начале учебного года

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Рост заболеваемости коронавирусом в Москве в ближайшее время продолжится, рассказал РИА Новости инфекционист Николай Малышев. Он добавил, что пиковых показателей следует ожидать в начале учебного года.

Пик — это, безусловно, начало сентября, после того, как народ повстречается по выходу из отпусков, каникул, — сказал врач.

По словам специалиста, постепенный рост числа заражений будет продолжаться всю ближайшую неделю. Затем, недели через две-три начнется спад.

За минувшие сутки в столице выявлен 10 241 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализированы 407 человек, умер — 21. В целом по России за 24 часа COVID заразились более 33 тысяч человек, что является максимальным показателем за период с 20 марта.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок порекомендовал школам и вузам вернуться к масочному режиму и соблюдению социальной дистанции. Он также призвал педагогов и студентов пройти вакцинацию перед началом учебного года.