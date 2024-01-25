«Иначе я уйду в ЧВК»: москвич рассказал, как ушел с тремя сыновьями на СВО Бизнесмен из Москвы отправился на СВО с тремя сыновьями

Как пишет aif.ru, отец пятерых детей из Москвы Владимир уже почти год находится в зоне СВО с тремя сыновьями. По информации издания, мужчина оставил свой бизнес на поруки партнерам и отправился на передовую добровольцем, вслед за старшим и младшим сыном, которым пришли повестки во время частичной мобилизации.

Первая повестка пришла старшему Яну. Он служил срочку в подразделении спецназа, потому и чувствовал себя прекрасно подготовленным. Пошел в военкомат, его сразу же отправили на учебный полигон. А через неделю повестка пришла младшему Дане, — рассказал Владимир.

По словам мужчины, узнав о том, что он решил ехать на СВО, вслед за ним решил отправиться и средний сын Влад.

Прибежал со словами: «Только попробуйте уйти без меня, иначе я пойду в ЧВК». Так и решили они уже идти все вместе. Бизнес пришлось всем четверым оставить на партнеров, — сообщил он.