Илью Яшина задержали в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Илья Яшин

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин задержан в столице. Полиция задержала его в одном из городских парков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката депутата Вадима Прохорова.

Илья Яшин задержан. <...> Судя по не проверенным данным, Яшина везут в ОВД Хамовники, — пояснил агентству адвокат.

Агентство добавило, что не имеет официальных комментариев от силовиков.

Ранее стало известно, что на Илью Яшина составили четыре административных протокола о дискредитации ВС РФ. Об этом он рассказал 11 мая и отметил, что дела будут рассматриваться в Тушинском суде. Яшин также предположил, что в перспективе ему может грозить уголовное преследование.