Появились кадры Ил-76 с вызволенными из плена российскими бойцами в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Самолет Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве, сообщает РЕН ТВ. В общей сложности в Россию вернулись 90 бойцов.

На представленных кадрах можно увидеть самолет после совершения посадки. Воздушное судно следует к месту остановки.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военными, которые вернулись из украинского плена. В ролике солдаты благодарят Москву за вызволение и радуются освобождению.

25 июня стало известно, что между Россией и Украиной произошел равноценный обмен военнопленными. Посредническое участие гуманитарного характера оказали ОАЭ. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных доставляют в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Россия и Украина с начала военной спецоперации провели более 40 обменов пленными. Она назвала этот процесс трудным, но отметила, что российская сторона в лице Минобороны и ФСБ делает все возможное, чтобы обмены были возможны и далее.