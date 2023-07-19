Икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя Икону «Святая Троица» увезли из храма Христа Спасителя в Центр Грабаря

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Икона Андрея Рублева «Троица»

Икону Андрея Рублева «Святая Троица» увезли из храма Христа Спасителя в Москве во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря, передает РИА Новости. Агентство отмечает, что реликвию сняли с витрины в храме, поместили в специальный ящик и погрузили в машину для перевозки художественных ценностей. До реставрационного центра ценный груз сопровождала машина дорожно-патрульной службы.

Икона, созданная в 1425 году, по решению президента России Владимира Путина передана РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. Она будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где находилась до 1929 года.

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев отмечал, что сроки реставрации «Троицы» после ее экспонирования в храме Христа Спасителя невозможно определить заранее. По словам реставратора, требуется постоянный мониторинг изменения состояния сохранности иконы. Также Сергеев подчеркнул важность ее размещения внутри антивандальной витрины.