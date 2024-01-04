Игры петербургского ягуара Ричарда с фантиком попали на видео Ленинградский зоопарк показал, как ягуар Ричард играет с куриной «конфетой»

Фото: t.me/lenzoopark

В Санкт-Петербурге черный ягуар Ричард получил «сладкий» подарок — дикой кошке подарили лакомство из курицы, обернутое в подарочную упаковку. Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала в своем Telegram-канале, как зверь играет с фантиком от «конфеты».

Сегодня он получил часть своего праздничного угощения в виде курочки, полакомился сочными кусочками и, конечно, не забыл поиграть с подарочной упаковкой. Ведь какой котик не любит бумажки, — подписала видео пресс-служба зверинца.

Ранее сообщалось, что капибары Кузьма и Малая из Московского зоопарка стали родителями в третий раз. Зверята появились на свет 15 декабря. Первого детеныша отправили в прошлом году в Екатеринбург, остальные пока остаются вместе с семьей и привыкают к взрослой пище.

До этого стало известно, что в иркутском зоопарке собака породы сиба-ину приютила детеныша леопарда. Котенок попал в зверинец по обмену и уже был отлучен от груди, однако сосательный рефлекс у него еще сохранился и он нуждался в материнской заботе. Сотрудница Иркутской зоогалереи пояснила, что леопарды сосут грудь даже после того, как начинают есть мясо, это действует на них успокаивающе.