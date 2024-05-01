Игрушечный брелок-граната взорвался в руках у школьника Mash: игрушечный брелок-граната взорвался в руках у школьника в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Брелок в виде гранаты взорвался в руках у ребенка в Москве, передает Telegram-канал Mash. По его данным, в настоящий момент медики осматривают пострадавшего, у него ссадины на руках и ногах.

Как стало известно каналу, взрыв произошел на рынке в районе Капотни. Родители приобрели игрушку и отдали девятилетнему сыну. После того как он взял ее в руки, произошел взрыв.

Ранее жителю Санкт-Петербурга оторвало часть руки из-за взрыва петарды. ЧП произошло в доме на улице Маршала Казакова. Пострадавшим оказался 27-летний местный житель, его госпитализировали. Возгорания в результате взрыва петарды не произошло, специалисты забрали обрывки пиротехнического изделия для проведения экспертизы.

До этого в подмосковных Люберцах петарда взорвалась в руках у подростка, в результате чего ребенок получил перелом пальца и ожог первой степени. Пиротехническое изделие сработало раньше времени. Потерпевшего госпитализировали в хирургическое отделение ДГКБ № 9 им. Сперанского в Москве. Медики диагностировали подростку открытый перелом большого пальца правой руки со смещением и ожог первой степени обеих кистей. Ему провели операцию.