Игровой автомат придавил двухлетнего мальчика в московском ТЦ Прокуроры проводят проверку из-за падения игрового автомата на мальчика в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Игровой автомат рухнул на двухлетнего мальчика в торговом центре на Кировоградской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Ребенка доставили в больницу, его состояние не уточняется. Надзорное ведомство проводит проверку по данному факту.

В торговом центре на улице Кировоградская на ребенка упал игровой аппарат. <...> Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тверской области трехлетняя девочка упала в емкость для сточных вод. По данным региональной прокуратуры, ребенок находился в гостях у родственников вместе с матерью и ненадолго остался без присмотра взрослых. Пострадавшую госпитализировали, ей оказали медицинскую помощь. Состояние девочки не уточнялось.

До этого в городе Краснокамске Пермского края павильон на остановке общественного транспорта снесло ветром, после чего он придавил школьника. Местные жители предположили, что причиной инцидента стала не только непогода, но и ржавое крепление конструкции. Пострадавшего госпитализировали, подробности о его состоянии не сообщаются.