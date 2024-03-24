Игроки «Спартака» встретились с подростком, спасшим 100 человек в «Крокусе» «Спартак» подарил именную футболку Исламу Халилову, спасшему людей в «Крокусе»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболисты «Спартака» пригласили на свой стадион 15-летнего Ислама Халилова, спасшего более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба клуба. Подростку подарили именную футболку и билет на все домашние матчи.

Мы пригласили Ислама, чтобы поблагодарить его за героизм. Провели ему и его друзьям экскурсию по стадиону, познакомили с командой. <...> Гордимся такими болельщиками! — сообщила пресс-служба клуба.

Школьник, который болеет за красно-белых, подрабатывал в «Крокусе» гардеробщиком. Во время атаки террористов и последующего пожара он руководил эвакуацией и вывел из здания более ста человек, отметили в «Спартаке».

Ранее пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева сообщила, что мальчика наградят медалью «За заслуги». По ее словам, муфтий Равиль Гайнутдин представил подростка к награде за смелость и спасение людей в концертном зале.

Охранник «Крокуса» Алексей Осанушков ранее рассказал, что во время нападения террористов он, как и другие сотрудники, выводил посетителей через подвалы, склады и подземную парковку. По его словам, удалось спасти очень много людей, а если бы они замешкались, то тысячи могли бы погибнуть.