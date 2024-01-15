Хулиганившие в московском метро блогеры получили до 10 суток ареста Хулиганившие в метро Москвы блогеры получили 7 и 10 суток ареста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двум блогерам, которые хулиганили в московском метрополитене, назначили административный арест, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы. Как отмечается, один из них получил семь суток, второй — десять.

Дело рассмотрено 15 января. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности).

Ранее сообщалось, что 20-летний уроженец Ростовской области и 16-летний местный житель хулиганили в метро Москвы, а затем выкладывали ролики в Сети. Они бегали по крыше вагонов, выкручивали лампочки из люстры, били проходящий мимо поезд ногой, а также инсценировали драку. Личности еще нескольких фигурантов устанавливаются.

Ранее юрист Илья Русяев предположил, что действия блогеров могут квалифицироваться по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ и Уголовного кодекса РФ. По его словам, их действия подпадают под статью о мелком хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. Он отметил, если дебоширы окажутся несовершеннолетними, к ним могут применить меры административного взыскания в виде предупреждения или наложения административного штрафа на родителей или иных законных представителей.