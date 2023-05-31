Хозяин вернулся за кошкой, брошенной им полмесяца назад в Шереметьево

Фото: svo_online/t.me

Хозяин кошки, оставивший ее две недели назад в аэропорту Шереметьево, вернулся за питомцем, сообщается в Telegram-канале терминала. Пока мужчина путешествовал, о животном позаботился сотрудник камеры хранения.

История с добрым окончанием: вчера, 30 мая, в аэропорту Шереметьево состоялась долгожданная встреча пушистой зеленоглазой кошечки и ее хозяина Антона, — говорится в сообщении.

Антон оставил переноску с двухлетней кошкой Марусей в зоне внутренних вылетов 10 дней назад. Пока хозяин находился в путешествии, животное жило у семьи сотрудника камеры хранения Акрама. Кошке успели дать новую кличку — Джесси, а также предлагали сделать символом воздушной гавани.

Ранее кот породы сфинкс был обнаружен у мусорки в аэропорту Кольцово. Пара владельцев не изучила правила перевозки животного. Питомца можно было перевозить только в специальной переноске, а они планировали везти его в обыкновенном рюкзаке. Сотрудники аэропорта подтвердили, что кошке нашли новых хозяев.

После этого депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил внести пассажиров, оставивших свою кошку в Кольцово, в черный список как дебоширов, которые нарушают правила перелета на борту.