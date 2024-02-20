Хозяин отказался от спаниеля, который был заперт один в квартире в Томилино

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Хозяин спаниеля, который ранее оказался заперт один в квартире в Томилино, отказался от него, сообщил РИА Новости начальник Центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев. Собаку передали волонтеру, который взял ее на передержку.

Он подписал отказную на того волонтера, который взял собаку. Они (волонтеры. — NEWS.ru) к нему съездили, и он написал при них отказную. Он поблагодарил, что они заботятся о его собаке, и всё, передал. Он написал, что не имеет претензий, то есть отдаёт им собаку в хорошие руки, — сказал Андреев.

Ранее хозяин собаки рассказал, что закрыл питомца одного в квартире, так как лечился в наркологической больнице. Он заявил, что оставил еду и воду, но собака все равно начала выть. По его словам, питомца забрали в приют, а его самого вызывали в полицию.

Сотрудники полиции ранее попали в квартиру в подмосковном Томилино, где была заперта собака. На опубликованных кадрах видно, что квартира предполагаемого хозяина собаки находится в неухоженном состоянии, самого его внутри нет. Спасенного спаниеля забрали волонтеры.