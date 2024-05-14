В Москве снова заморозки: когда тепло, можно ли на дачу, погода в выходные

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новая волна заморозков может прийти в Москву на следующей неделе. Когда ударит холод, ест ли смысл ехать на дачу, чего ждать в выходные?

Какая погода ждет Москву в выходные 18–19 мая

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что минувшая ночь вновь принесла в Москву серьезные заморозки. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила +0,3 градуса, в Бутово столбики термометров упали до -2, в Михайловском — до 2,4. В подмосковной Электростали было до -2,3 градуса. Но есть и хорошие новости, отметил синоптик.

«На этом период заморозков в столичном регионе с большой долей уверенности можно считать завершенным», — считает Леус.

По оценкам центра «Фобос», остаток недели в Москве погода будет комфортной: днем — 17–18 градусов, ночью — от +7 до +13. В пятницу ожидается дождь, юго-западный ветер сменится северным. В выходные такая погода сохранится, погода будет ясной, и в воскресенье потеплеет до +19.

Когда до Москвы доберется волна холода

Следующая неделя начнется так же: в понедельник, 20 мая, — до +20 при ясном небе. Однако потом придут дожди. Температура при этом, впрочем, продолжит расти. По оценкам «Фобоса», к четвергу она достигнет +22.

Однако потом столицу ждет «холодный душ».

«В начале второй половины следующей недели возможна еще одна волна холода, ночные температуры опустятся ниже +1… +6 градусов», — предупредили в центре «Фобос».

Согласно прогнозу на сайте «Метеовести», пик похолодания придется на 24 и 25 мая. В этот период дожди, начавшиеся 22 мая, на короткое время прекратятся, и придет сильное похолодание. Днем в пятницу температура не превысит +8 градусов тепла, в ночь на субботу опустится до +7, но затем начнет расти. При этом суббота на будущей неделе может оказаться единственным днем без дождей в Москве.

Где еще в России столкнулись с майскими заморозками

В Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации в области сельского хозяйства. Причиной этого стали майские заморозки, которые угрожают озимым и яровым культурам. Режим ЧС регионального характера введен на территории 31 района и одного городского округа. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Жирновского района Александр Шевченко, только в его районе пострадало 23 тысячи гектар озимых. По данным «Яндекс.Погоды», заморозки в регион принес мощный поток холодного воздуха с северо-востока, от Уральских гор.

Также сильные заморозки ожидают в Зауралье в Курганской области: в Кургане после ливня 13 мая, который стал самым сильным за последние 109 лет, ожидаются обширные заморозки, пишет «ФедералПресс». Синоптики предупредили, что похолодание затронет 80% территории региона, прежде всего северо-запад, ожидаются температуры до -4 градусов ночью.

Также заморозки ждут в Оренбуржье. В ночь на 15 мая в регионе воздух может охладиться до -3 градусов, пишет «КП-Оренбург». Как отмечает aif.ru, сильные заморозки уже погубили в регионе урожай — прежде всего страдают помидоры, виноград, клубника и яблоки.

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