Хоккеист умер во время матча любительских клубов в Москве

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Хоккеист скончался после потери сознания во время матча между клубами любительской лиги «Арсенал III» и Jersey 53 в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, во время встречи двух команд 45-летний игрок почувствовал себя плохо и упал на лед. Медики попытались спасти мужчину, но ничего не вышло.

Журналисты уточнили, что мужчина умер по дороге в больницу. Точная причина смерти не приводится.

Ранее российский нападающий клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. По информации The London Free Press, форвард выпал из окна своего дома рано утром 17 декабря, незадолго до очередной тренировки своей команды, в которой он должен был принять участие.

До этого в Нижнем Новгороде на льду во время матча умер 47-летний игрок хоккейного клуба «Гармония» Константин Моруга. Cмерть наступила 11 сентября из-за остановки сердца.

В августе стало известно, что 14-летний хоккеист из Санкт-Петербурга скончался во время тренировки в школе петербургского СКА. В ходе одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Сердце подростка смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти его не удалось.