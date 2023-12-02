«Хитроумный план» школьницы по прогулу уроков едва не стоил ей жизни Mash: московская школьница выпила уксус, чтобы прогулять уроки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница из Москвы выпила уксус, чтобы не идти писать контрольную работу, сообщает Telegram-канал SHOT. Семиклассница из Новогиреево рассчитывала, что после употребления уксуса у нее заболит живот и мать разрешит ей остаться дома. В результате девочка попала в больницу.

По данным канала, школьница училась на тройки и в один из дней должна была писать очередную контрольную. Этого ей делать не хотелось, и она придумала план, как остаться дома. Для этого девочка тайком взяла с кухни уксус и вышла из дома в школу. Уксус она выпила в подъезде, после чего ей сразу же стало плохо. Вернувшись домой, она попросила мать вызвать скорую. Прибывшие медики оказали ей первую помощь, после чего увезли в медучреждение.

SHOT отмечает, что матери девочки выписали штраф за неисполнение обязанностей родителя. Члены семьи задумались о переводе ребенка на заочный формат обучения.

Ранее семейный психолог Юлия Тамбалаева назвала четыре причины, из-за которых дети могут начать прогуливать школу. Среди них физиологические, коммуникативные, семейные и социальные особенности. При этом любой путь их решения должен основываться на доверительных отношениях с ребенком, считает специалист.