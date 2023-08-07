Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и сообщили о похищении данных россиян

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Официальный сайт МосгорБТИ подвергся хакерской атаке. При переходе на портал появляется сообщение о хищении личных данных россиян, а также изображение герба Украины. Пресс-служба столичного бюро технической инвентаризации в своем Telegram-канале опровергла утверждение злоумышленников. Там заверили, что сайт не связан напрямую с базами данных.

Информация об объектах недвижимости и собственниках хранится в отдельной базе данных, надежно защищенной. Сайт является только каналом для заказа документов и напрямую не связан с информационными системами учреждения, — сказано в публикации.

Представители МосгорБТИ уточнили, что хакеры получили доступ только к публикации материалов на сайте. Специалисты уже занимаются решением проблемы.

В начале июня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о взломе ряда крымских телеоператоров. Позднее хакерской атаке подверглись сервисы РЖД, из-за чего возникли проблемы при использовании сайта и приложения компании. В августе были взломаны аккаунты банка «Уралсиб» в социальных сетях. Мошенники распространили сообщение с просьбой пройти по ссылке и оставить данные своей карты. «Уралсиб» посоветовал жертвам мошенничества заблокировать свои счета.