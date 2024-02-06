Пожар вспыхнул в здании недалеко от Кремля Пожар произошел в реконструируемом здании недалеко от Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недалеко от Красной площади в Москве загорелось здание, находящееся на реконструкции, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС столицы. Пожар произошел в доме № 4 на Никольской улице. Черный густой дым заметен далеко от эпицентра. В здании находится офисный центр, по соседству с ним расположен ГУМ.

Пожар произошел в доме номер 4 на Никольской улице. Здание находится на реконструкции. Площадь составляет 150 кв. м. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Сведения о пострадавших не поступали, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Москве загорелся крупнейший торговый центр «Ривьера». По данным МЧС, все началось с обшивки фасада. Пожарные полностью ликвидировали возгорание через 30 минут после поступления сообщения о ЧП. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

В декабре сообщалось о пожаре в столичном торговом центре «Хорошо». В помещениях ТЦ сработала сигнализация, посетителей и сотрудников попросили покинуть здание по громкоговорителю. По предварительной информации, причиной пожара стал прорыв трубы, который спровоцировал короткое замыкание. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на три квадратных метра и был быстро ликвидирован.