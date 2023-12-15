Гуф передал соболезнования девушке, избитой на его концерте в Москве SHOT: Гуф выразил соболезнования девушке, пострадавшей на его концерте в Москве

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Гуф (Алексей Долматов)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) в беседе с Telegram-каналом SHOT выразил соболезнования девушке, на которую напали во время его концерта в Москве. Музыкант отметил, что не видел, как произошел инцидент.

Хотел передать соболезнования девушке, которая вчера получила по лицу в толпе. <...> На моем концерте какой-то мудак набросился на женщину, сломал ей лицо. <...> Я не видел этого на концерте, — сказал Гуф.

Ранее SHOT сообщал, что полиция инициировала проверку из-за нападения на девушку на концерте Долматова в Москве. По его данным, зрительницу госпитализировали с выступления с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица.

Во время выступления между 30-летней пострадавшей и мужчиной из зрительного зала вспыхнул конфликт. По информации SHOT, девушка пыталась заснять оппонента на камеру смартфона, но тот ударил ее по голове и лицу, а также разбил гаджет. В публикации указано, что теперь полиция разыскивает нападавшего.

Ранее в Самаре мужчина избил женщину с маленьким ребенком в лифте, нападение было зафиксировано камерами наблюдения. На кадрах видно, что мужчина бил женщину руками по голове на глазах у ребенка, та в свою очередь не смогла дать отпор. После избиения он покинул кабину.

До нападения злоумышленник, будучи, предположительно, в нетрезвом состоянии, лежал на диване в фойе. Женщина потребовала, чтобы незнакомец покинул помещение. Это замечание могло стать причиной нападения.