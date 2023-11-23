Грузовик занесло в ограждение на Киевском шоссе в Москве Грузовик наехал на разделительное ограждение на 34-м км Киевского шоссе в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение, инцидент произошел на 34-м километре Киевского шоссе, сообщили в департаменте транспорта Москвы. На месте происшествия работают оперативные службы.

В настоящее время для движения недоступны три из пяти полос в сторону Москвы и две из пяти полос в сторону области. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Вечером 22 ноября два автомобиля попали в ДТП на внешней стороне 60-го километра МКАД. В этой связи в районе аварии оказалось затруднено движение.

Также сообщалось, что один человек погиб в результате аварии с участием двух машин и фургона на МКАД. Грузовик на полной скорости протаранил остановившийся на третьей полосе легковой автомобиль, рядом с багажником которого стояли три человека. На кадрах видно, что один из мужчин успел оттащить другого. Третий же попал под колеса, спустя час он скончался от полученных травм.

До этого в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием «Газели» и маршрутного автомобиля Peugeot Boxer. По информации МВД, грузовая машина выехала на встречку и столкнулась с маршруткой, в которой находились 17 человек. В результате аварии погибли два человека, еще более десяти пострадали.