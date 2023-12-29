Грузовик вспыхнул на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовой автомобиль, сообщает дептранс столицы в Telegram-канале. По данным ведомства, на месте происшествия работают экстренные службы.

Инцидент произошел в районе дома № 9. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших не сообщаются. Движение по обеим сторонам Ленинградского шоссе было перекрыто, сейчас доступны две полосы.

Ранее в Ленинградской области 13 человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. Авария произошла в Гатчинском районе, когда водитель ПАЗ выехал на встречную полосу и допустил столкновение с большегрузом. Пострадавших госпитализировали с различными травмами, им оказывается необходимая помощь.

Также сообщалось об аварии с грузовиком и автобусом под Екатеринбургом. В пассажирском транспортном средстве находились 15 человек, когда водитель столкнулся со встречным грузовым автомобилем. Шофер погиб на месте, пять пассажиров пострадали.

Кроме того, в Чувашии 10-летняя девочка погибла под колесами грузовика. Инцидент произошел в поселке Урмары. Водитель большегруза был трезв, однако правоохранители выявили ряд других нарушений.