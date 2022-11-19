Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, в начале Лефортовского тоннеля грузовик врезался в стену, сообщает столичный департамент транспорта. Информации о пострадавших пока нет, уточняются обстоятельства произошедшего. В ведомстве указали, что движение автомобилей ограничено до одной полосы.

На внешней стороне ТТК (в начале Лефортовского тоннеля) грузовик въехал в стену. На месте работают оперативные службы города. <...> Движение ограничено до одной полосы, — говорится в сообщении.

Ранее дептранс опубликовал видео с моментом смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года у станции метро, погибли два человека — водитель и пассажир такси. После столкновения виновник ДТП — водитель самосвала — скрылся с места инцидента.

В октябре массовое ДТП произошло в Ходынском тоннеле по направлению из Москвы в область. Там остановились два автомобиля — Audi и «Газель». Первый — по технической причине, второй — для помощи в его буксировке. Пассажир легкового авто вышел на проезжую часть и был сбит автомобилем Mitsubishi, который затем столкнулся со стоящими машинами.