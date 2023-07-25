Грузовик снес ограждение на МКАД и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на внешней стороне МКАД перед съездом на трассу М4 Дон грузовой автомобиль съехал с дороги и протаранил ограждение, сообщает Дептранс в своем Tergram-канале. Съезд на М4 Дон перекрыт, на месте работают оперативные службы.

На внешней стороне 27-го км МКАД (перед съездом на трассу М4 Дон) грузовой автомобиль наехал на ограждение. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве в столичном районе Бирюлево Восточное легковой автомобиль с людьми свалился в Средний Царицынский пруд. В результате аварии есть пострадавшие.

До этого столичный дептранс сообщил, что в Москве на 29-м км МКАД опрокинулся грузовик, перевозивший бетон. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как автомобиль едет по мокрой из-за ливня дороге и в какой-то момент переворачивается набок.

Ранее беременная женщина пострадала в результате столкновения двух автобусов на Осташковском шоссе на северо-востоке Москвы. По данным СМИ, травмы получили еще девять человек. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.