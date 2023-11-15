Грузовик сбил насмерть человека на северо-западе Москвы Госавтоинспекция: грузовик сбил вышедшего из машины водителя на 77-м км МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовик насмерть сбил вышедшего из машины водителя на 77-м километре МКАД, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы. Движение в районе ДТП затруднено, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, в 9 утра водитель автомобиля Ford Transit остановился в районе 77-го км внешней стороны Московской кольцевой автодороги в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть. В этот момент на мужчину совершил наезд грузовой автомобиль DAF, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аварии с участием трех автомобилей у Верхних Котлов в Москве. По информации корреспондента NEWS.ru, одна из машин проехала на красный сигнал светофора, когда по пешеходному переходу шли люди. Водитель потерял управление, когда в него врезалось такси. Пострадавших успели оттащить прохожие, после чего один из автомобилей взорвался.

До этого в Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого два автомобиля разбились всмятку. В ходе аварии пострадали шесть человек, двое из них несовершеннолетние. Авария случилась в Кингисеппе на пересечении Большой Советской улицы и Крикковского шоссе.

Очевидцы рассказали, что грохот от столкновения автомобилей был настолько сильным, что его услышали жители соседних улиц. Виновником ДТП оказался один из водителей, который нарушил правила дорожного движения и проехал на красный сигнал светофора.