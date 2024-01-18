Грузовик с соляной кислотой опрокинулся в Москве «МК»: утечка соляной кислоты произошла на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовик Volvo, выполняющий рейс из Санкт-Петербурга, опрокинулся на 25-м километре Ленинградского шоссе в Москве, сообщает MK.RU. Автомобиль перевозил 17-тонный контейнер с соляной кислотой. В результате аварии произошла его разгерметизация и утечка вещества.

По информации издания, инцидент случился около 03:00. В ДТП также пострадал топливный бак фуры, что привело к утечке бензина. Специалисты провели анализ ситуации и установили, что вредные вещества в воздухе не превышают допустимых значений. Все работы по ликвидации последствий ЧП уже завершены. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о массовом ДТП при въезде на дамбу возле порта Бронка в Санкт-Петербурге. Столкнулись по меньшей мере семь автомобилей, один человек погиб. По словам очевидцев, в результате аварии один из легковых автомобилей почти наполовину залетел под грузовик. Еще одна фура с манипулятором пыталась уйти от столкновения, но при этом зацепила сразу две машины.

Также стало известно о ДТП с пассажирским автобусом на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, пострадали пять человек.