Грузовик с радиоактивными отходами попал в ДТП на Каширском шоссе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с грузовиком, перевозившим радиоактивные отходы, случилась на Каширском шоссе в Москве днем 24 апреля, сообщил 360.ru со ссылкой на источники. По данным телеканала, машина столкнулась с легковым автомобилем.

По предварительным данным, груз не был поврежден. Обошлось без пострадавших. На место выехали экстренные службы. Все обстоятельства и детали ЧП устанавливаются.

Ранее в Амурской области на федеральной трассе «Амур» произошло столкновение автомобилей «Урал» и Lada Granta. Погибли три человека, включая семилетнего ребенка. Кроме того, один пассажир получил травмы, его госпитализировали. По предварительной версии, водитель «Гранты» выехал на встречную полосу движения, где и врезался в «Урал».

В Севастополе до этого автобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем. При аварии пострадали восемь несовершеннолетних пассажиров. ДТП произошло на улице Гоголя. Правоохранители организовали проверку.

Еще раньше в Кемеровской области КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погиб водитель пассажирского транспорта. По предварительным данным, мужчина за рулем тягача не справился с управлением. ДТП произошло на 23-м километре трассы Новокузнецк — Мыски — Междуреченск.