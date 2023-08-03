Грузовик рухнул с моста и устроил огненное ДТП с «Газелью» в Ступино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковном Ступино произошло крупное ДТП с последующим возгоранием транспортных средств после падения грузовика с моста, сообщает Telegram-канал SHOT. Передвигавшийся по мосту тягач вылетел с моста, после чего в него влетела проезжавшая по трассе «Газель». На мосту остался прицеп-бочка, который также обдался огнем. В Сети появились кадры с места аварии.

По данным SHOT, пострадали водители обоих транспортных средств — 42-летний Денис за рулем тягача и 40-летний Мадьяр, управлявший «Газелью». О степени полученных травм не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария с участием грузовика и легковых автомобилей. На опубликованных в Сети кадрах Iveco с 36-летним мужчиной за рулем вылетает через разделительную полосу и сминает встречные машины.

В мае в Иркутской области один человек погиб в результате ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» — 35-летний мужчина сгорел в своем автомобиле после столкновения с грузовиком. Водитель легкового автомобиля Toyota Fielder выехал на встречную полосу для обгона, не убедившись в безопасности маневра, и на скорости врезался в КамАЗ.

В июне восемь человек погибли и 16 пострадали в аварии с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе «Кавказ» в Дагестане. «Тойота Камри» вылетела на встречную полосу, столкнулась с КамАЗом, а затем грузовик врезался в автобус. От удара несколько машин загорелись.