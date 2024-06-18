Грузовик протаранил 16 автомобилей в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель грузового автомобиля MAN протаранил 16 транспортных средств на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. ДТП произошло на Северо-Восточной хорде, в районе дома 11 по улице Дмитриевского. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Предварительно, автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Движение на данном участке осуществляется по одной полосе из трех, — говорится в сообщении.

Во вторник, 18 июня, в Рязанской области столкнулись четыре автомобиля, в том числе два грузовика. Восемь человек погибли, 13 госпитализированы, в том числе трое детей. Причиной аварии, по предварительным данным, мог оказаться выезд микроавтобуса на полосу встречного движения. Прокуратура начала проверку.

Шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и легковушки с прицепом в Тюменской области. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Четверо пассажиров автобуса, а также 51-летний мужчина и 16-летняя девушка, которые находились в легковом автомобиле, получили ушибы.

В Казани водитель легковушки на полной скорости въехал в фуру на дороге вдоль улицы Баки Урманче. На фото с места ЧП видно, что иномарке практически полностью снесло крышу. О пострадавших не сообщается.