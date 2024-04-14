Грузовик перегородил три полосы из пяти на МКАД Дептранс: грузовик врезался в ограждение дорожных работ на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. Движение в районе аварии затруднено, в районе ДТП занято три полосы из пяти.

На внутренней стороне 55-го километра МКАД грузовой автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия уточняются, данные о пострадавших пока не поступали. В ведомстве призвали автовладельцев выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в Сулейман-Стальском районе Дагестана произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. По предварительным данным, жертвами аварии стали три человека. В региональном Минздраве сообщили, что в числе погибших двое детей: один из них погиб на месте, второй — в больнице. Помимо этого, пострадали 10 человек, среди которых четыре ребенка.

Кроме того, водитель Renault Duster наехал на четырех детей на пешеходном переходе в Волгограде. Момент аварии попал на видео. Две девочки и два мальчика 12 лет переходили дорогу на пересечении улиц Ополченская и Андреева, а водитель авто не заметил несовершеннолетних и не притормозил.