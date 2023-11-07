Грузовик опрокинулся на западе Москвы На 52-м километре МКАД опрокинулся грузовик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 52-м километре МКАД опрокинулся грузовик, движение на трассе затруднено, сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. На месте работают оперативные службы.

На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных дептрансом, видно, как содержимое грузовика высыпалось на дорогу. В то же время вслед за ним столкнулись несколько машин.

Ранее сообщалось, что четыре машины попали в аварию на МКАД: легковой автомобиль занесло, он зацепил фуру и врезался еще в две машины.

До этого фура столкнулась с такси и врезалась в отбойник на 41-м километре МКАД в районе развязки с Профсоюзной улицей. На кадрах видно, что грузовик после ДТП чуть не опрокинулся, при этом содержимое большегруза высыпалось на проезжую часть. Информация о пострадавших не поступала. Кроме того, в Москве на Марксисткой улице произошла массовая авария с участием шести легковых автомобилей. В районе дома № 24 столкнулись иномарки Porsche, Volvo, Kia, Toyota и две Skoda. Повреждения различной степени тяжести получили три человека. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.