Грузовик на скорости влетел в фуру посреди МКАД и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве водитель грузовика на большой скорости врезался в фуру, которая в этот момент остановилась на МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. По его данным, в результате ДТП пострадали три человека, одного спасатели пытаются достать из покореженного ударом грузовика.

На внешней стороне 24-го километра МКАД (в районе развязки с Каширским ш.) самосвал столкнулся с стоящим автокраном. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что вставшая посреди дороги фура включила сигнал аварийной остановки, однако это не спасло от ДТП. Другие участники дорожного движения не пострадали. Что послужило причиной столкновения не уточняется.

Также в Москве на Марксисткой улице произошла массовая авария с участием шести легковых автомобилей. В районе дома № 24 столкнулись Porsche, Volvo, Kia, Toyota и две иномарки Skoda. По предварительным данным, повреждения различной степени тяжести получили три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в столице 37-летний водитель автомобиля «Мазда» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе трехлетнюю девочку, которая вместе с матерью переходила дорогу. Ребенка доставили в медучреждение, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Сотрудники прокуратуры Восточного административного округа устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.