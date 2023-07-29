Грузовик смял легковушку на МКАД и попал на видео На МКАД произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внутренней стороне МКАД грузовик протаранил иномарку и на скорости вжал ее в бетонное ограждение, после чего в эти два транспортных средства на скорости врезался еще один автомобиль. В Сети появилось видео аварии. Дептранс уточняет, что движение на дороге после ДТП было затруднено, перекрыли три из пяти полос.

На внутренней стороне 60-го километра МКАД (в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе) произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате один человек погиб и еще четверо пострадали. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и въехал в несколько легковых авто, ожидавших разрешающего сигнала светофора.

До этого столичный дептранс сообщил, что на 29-м км МКАД опрокинулся грузовик, перевозивший бетон. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как автомобиль едет по мокрой из-за ливня дороге и в какой-то момент переворачивается на бок.

Ранее беременная женщина пострадала в результате столкновения двух автобусов на Осташковском шоссе на северо-востоке Москвы. Травмы получили еще девять человек. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.