Грузовик и легковушка столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на 27-м километре Киевского шоссе, сообщили в Департаменте транспорта Москвы. Информация о пострадавших уточняется.

На 27-м километре Киевского шоссе (поселение Московский) столкнулись легковой и грузовой автомобили. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В Дептрансе также отметили, что в районе аварии затруднено движение автотранспорта. Водителям предложили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в Новосибирской области водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода, на одежде которого отсутствовали светоотражающие элементы. В момент ДТП в салоне находились 16 человек. Транспортное средство ехало по маршруту село Михайловское Алтайского края — Кулунда — Новосибирск. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.

До этого массовое ДТП с участием 18 автомобилей, пассажирского автобуса и грузовика произошло на пересечении улиц Чайковского и Маяковского в Иркутске. Водители не успевали затормозить на льду и врезались друг в друга. На опубликованных кадрах видно, что один из легковых автомобилей залетел на крышу другого. Еще одна машина оказалась зажата между автобусом и иномаркой.