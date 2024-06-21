Группировку генералов из Петербурга судят за взятки в Москве «Коммерсант»: суд Москвы приступил к делу о взятках генералов из Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Коммерсант» сообщил, что Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела, связанного с коррупционным скандалом в рядах бывшего руководства полиции Санкт-Петербурга. Издание уточняет, что обвинение в получении взяток предъявлено экс-помощнику главы МВД и бывшему начальнику городского главка министерства Сергею Умнову и троим его бывшим высокопоставленным подчиненным.

По данным «Коммерсанта», обвиняемые приняли средства на общую сумму свыше 64 миллионов рублей. Как пишет издание, в числе подсудимых также находятся четверо коммерсантов, которые, по их утверждению, лишь хотели поддержать правоохранителей в борьбе с преступностью, когда переводили деньги через НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

По данным СКР, Умнов в 2013 году создал и возглавил организованную преступную группу с целью получения взяток от десяти гендиректоров коммерческих МРЭО города, прекративших свою деятельность в ноябре 2020 года. Средства поступали под видом пожертвований в подконтрольный фонд содействия программам ГУВД. Вместе с Умновым в ОПГ входили его заместитель по тылу генерал Иван Абакумов, начальник ГИБДД Санкт-Петербурга Алексей Семенов и начальник правового отдела ГИБДД Елена Копьева.

Позднее Генпрокуратура потребовала передать уголовное дело о взятках в отношении Умнова в Лефортовский суд Москвы. Вместе с ним фигурантами уголовного дела являются три экс-полицейских и пять предпринимателей, которые обвиняются в даче взяток в размере 65 млн рублей.