«Грозы и дожди»: синоптик сделал прогноз для одного из городов России Синоптик Леус пообещал москвичам погоду до +21 градуса в первый день апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Облачная погода до +21 градуса придет в Москву в первый день апреля, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, также ожидаются кратковременные дожди, не исключаются грозы. Синоптик также уточнил, что погодные условия в российской столице будут формироваться под влиянием теплого сектора циклона.

Погода облачная с прояснениями, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, вечером не исключены локальные грозы, но это скорее по северу — западу области. Максимальная температура воздуха в Москве сегодня от плюс 19 до плюс 21 градуса, по области от плюс 17 до плюс 22 градусов, — рассказал Леус.

В столице будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом опустится ниже нормы — до 741 мм ртутного столба, добавил синоптик.

Ранее Леус рассказал, что температура воздуха в последний день марта в Москве побила все рекорды. Синоптик отметил, что предыдущий рекорд был установлен в четверг, 28 марта. Тогда в Москве температура воздуха достигла 10,2 градуса тепла.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в апреле в российской столице может выпасть снег. По его словам, это связано с прогнозируемым снижением температуры до отрицательных значений. Метеоролог подчеркнул, что апрель редко обходится без снега.