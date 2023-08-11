«Грохот был громкий»: очевидец о сбитом в Москве беспилотнике Медсестра ГКБ № 67: после взрыва БПЛА был слышен сильный шум, дети заплакали

Фото: NEWS.ru

Медсестра отделения реанимации московской ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова Валерия рассказала в разговоре с NEWS.ru, что она успокаивала пациентов после взрыва беспилотника. По словам женщины, был слышен сильный шум, дети заплакали.

Мои пациенты услышали стук и грохот. Естественно, были вопросы, они испугались, на что мы ответили, что все в норме, ничего страшного не произошло, успокоили их. <...> Грохот был громкий, — сказала Валерия.

Другой очевидец ЧП Павел также отметил, что звук взрыва был мощным. По его словам, его супруга видела, как над городом пролетал БПЛА. Мужчина подчеркнул, что боялся за свою семью из-за того, что дрон упал вблизи от его дома.

Еще один свидетель происшествия Виталий рассказал, что ехал с женой в больницу, недалеко от которой упали обломки БПЛА. Он сказал, что на месте взрыва поднимался столб дыма, а через 20 минут после хлопка прибыли спасательные службы.

Между тем москвич Александр сначала связал сильный шум с ремонтными работами.

Слышал взрыв, звук такой, хлопок. <...> Как будто это самосвал, ремонтные работы, ничего особенного, — отметил Александр.

В ГКБ № 67 ранее опровергли в беседе с NEWS.ru сообщения в СМИ о падении обломков БПЛА на территории лечебного учреждения. В больнице подчеркнули, что слышали хлопок, разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 11 августа система ПВО сбила беспилотник, обломки которого упали в районе Карамышевской набережной. По словам градоначальника, никто не пострадал, на месте происшествия работали экстренные службы.

В Минобороны РФ заявили, что украинский дрон подавили средствами РЭБ. БПЛА потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.

Житель одного из домов на улице Народного Ополчения в районе Карамышевской набережной рассказал, что около 11 часов был слышен очень мощный взрыв. По его словам, в квартире вибрировал пол и дрожали окна.