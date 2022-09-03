Гроб с телом Горбачева доставлен в Колонный зал Дома союзов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроб с телом бывшего президента СССР Михаила Горбачева доставили в Колонный зал Дома союзов в центре Москвы, передает Telegram-канал Zvezdanews. Проститься с политиком пришли сотни людей.

Гроб с телом Горбачева в Колонный зал доставил ритуальный AURUS Lafet. Ранее автомобиль использовался на похоронах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и экс-главы МЧС Евгения Зиничева.

Пропуск к зданию будет осуществляться из Камергерского переулка, где уже сформировалась стихийная очередь. Часть улицы Большая Дмитровка у Дома союзов перекрыта, выход к ней из метро также закрыт. Подойти можно только пешком — машины к зданию не пропускают, оно оцеплено.

AFP сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит церемонию прощания c Горбачевым.

Ранее стало известно, что она будет проходить с 10:00 до 12:00. После этого Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой, как он завещал.

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах бывшего лидера СССР из-за плотного рабочего графика. Глава РФ простился с Горбачевым 1 сентября — он возложил цветы на гроб политика в ЦКБ.

30 августа стало известно, что Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Близкие сообщили, что здоровье политика серьезно ухудшилось после смерти супруги.