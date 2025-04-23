Гроб с телом Церетели доставили к храму Христа Спасителя

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Гроб с телом президента Российской академии художеств скульптора Зураба Церетели

Гроб с телом президента Российской академии художеств скульптора Зураба Церетели, умершего 22 апреля на 92-м году жизни, доставили к храму Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания с художником-монументалистом состоится в 12:00 по московскому времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин отправил поминальный венок на прощание с Зурабом Церетели. Также был доставлен венок от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Накануне Путин выразил соболезнования родным и близким Зураба Константиновича. Глава государства отметил, что деятель искусства был талантливым художником и открытым для добрых дел и начинаний. Президент добавил, что память о главе РАХ навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования.

Церетели родился в Тбилиси в 1934 году. Он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, затем учился во Франции. Скульптуры Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы, памятник «Слеза скорби» в США. С 1997 года Церетели возглавлял Российскую академию художеств.

Похороны легендарного скульптора пройдут в Грузии в субботу, 26 апреля. Его захоронят рядом с женой Инессой Андроникашвили. NEWS.ru ведет онлайн-репортаж с церемонии прощания в Москве.