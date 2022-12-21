Гражданина РФ арестовали по делу о госизмене В Москве суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

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Следователи ФСБ России предъявили обвинение в государственной измене россиянину Фирузу Дадобоеву, передает ТАСС. Отмечается, что обвиняемый арестован Лефортовским судом и находится в СИЗО «Лефортово».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он арестован и на время следствия помещен в СИЗО «Лефортово», — рассказал собеседник агентства.

Детали уголовного дела не сообщаются. Отмечается, что в материалах фигурирует пока только один Дадобоев.

Ранее двух жителей Севастополя, передававших СБУ данные о российских военных объектах, арестовали по делу о госизмене. По данным спецслужб, агенты с Украины завербовали одного из задержанных еще в 2016 году. После начала спецоперации он передавал данные о расположении объектов российского Министерства обороны за денежное вознаграждение.

Летом 2022 года задержанный привлек к шпионажу своего приятеля. Последний передавал Киеву данные об объектах ФСБ с помощью мессенджера WhatsApp.