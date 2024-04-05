Гражданин Таджикистана приставал к 10-летним детям в переходе Baza: гражданина Таджикистана задержали в Москве после приставаний к детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве был задержан гражданин Таджикистана, который приставал к детям, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, 35-летний мужчина домогался до двух 10-летних школьников в наземном переходе в Кожуховском проезде. Канал уточнил, что он родился в городе Гиссаре, но переехал в Балашиху.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга пригласил друга на день рождения жены, однако ночью он застал его за приставаниями к четырехлетней дочери. Мужчина оперативно отреагировал на домогательства к ребенку, вывел товарища на улицу, где ударил его по лицу, а после этого обратился в полицию.

В Первоуральске тем временем следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Школьники сняли процесс на видео, которое позже мать одного из мальчиков обнаружила в его телефоне. Несовершеннолетним грозит до шести лет колонии, однако подростки могут избежать уголовной ответственности, если следствием будет установлено, что девочка добровольно вступила в интимную связь и осознавала, что делает.