Гражданин Нигерии ограбил съемную квартиру Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданин Нигерии, который работал в Москве репетитором английского, ограбил съемную квартиру в районе Царицыно в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, 36-летний Aтели Джонес Чуквуди не заплатил хозяйке жилья, а также унес вещей на 7 млн рублей.

SHOT пишет, что нигериец написал хозяйке кварты, что ему нужно уехать из России 1 июля и возвращаться он не собирается. При этом он отказался оплачивать минибар и 40 тысяч рублей за месяц проживания.

По информации канала, хозяйка, которая на следующий день приехала в квартиру, не обнаружила там десять сумок Louis Vuitton общей стоимость 3,5 млн рублей, подвески Tiffany & Co. с бриллиантами за 1,5 млн рублей, серьги, четыре золотых кольца и другие дорогие ювелирные украшения. Кроме того, пропали два старых iPad, iPhone 8 и наушники к ним, а также дорогой парфюм.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция расследует сразу три случая ограбления участников саммита Россия — Африка. От действий злоумышленников пострадали граждане Ганы, Аргентины и Бурунди.

У гражданина Ганы из его номера в гостинице на Кораблестроителей вынесли доллары и евро на сумму около 100 тысяч рублей. Мужчина хранил деньги в пакете. Гражданка Бурунди оставила телефон Samsung в такси, когда приехала на шопинг в Outlet Village Pulkovo. В итоге гаджет был украден, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У гражданина Аргентины пропали почти 200 тысяч рублей, в том числе в американской валюте, банковские карты и документы. Все это хранилось в сейфе, но подозреваемая — супервайзер хозяйственной службы гостиницы — сумела открыть его.